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"Цитрус" признал вину в инциденте с iPhone и пообещал компенсацию

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"Цитрус" признал вину в инциденте с iPhone / Фото из открытых источников

Сеть магазинов "Цитрус" признала свою вину в инциденте, во время которого смартфон iPhone 6S, который клиентка передала на ремонт, а затем на утилизацию, попал в руки злоумышленников.

Об этом заявил CEO компании "Цитрус" Виталий Кузнецов, информирует LIGA.net.

"Да, мы признаем свою вину", – заявил Кузнецов.

Он добавил, что компания готова сесть за стол переговоров и определить сумму моральной компенсации киевлянке Виктории Графской и ее семье.

Ранее компания предлагала в качестве компенсации новый iPhone 6S, но пострадавшие отказались от этого, считая такую ​​компенсацию неадекватной, поскольку моральный вред получила не только Виктория, но и ее семья.

Напомним, киевлянка Виктория Графская в январе этого года сдала свой iPhone 6S в ремонт в "Цитрус", однако она получила ответ, что смартфон не подлежит ремонту. А уже через полтора месяца неизвестные начали шантажировать женщину. Они угрожали ей опубликовать личные данные из того же телефона и в конечном итоге выполнили угрозу.

Теги: Техно Скандал Гаджеты
Источник: 24 Канал
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