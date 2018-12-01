Цитрусовые во время беременности: польза и вред фруктов

Во время беременности изменяется режим питания женщины, она требует увеличенной дозы витаминов и минералов, которые можно найти во фруктах. Так можно ли есть цитрусовые во время беременности и когда они будут полезны?

Об этом говорится в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 врача-диетолога и доцента кафедры внутренней медицины и инфекционных болезней в Буковинском государственном медицинском университете Мирославы Березовой.

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Врач отметила, что беременной можно ежедневно употреблять 4 порции фруктов, две из них могут быть цитрусовыми.

Польза цитрусовых

Цитрусовые являются прекрасным источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Они содержат необходимые углеводы, калий, фолиевую кислоту, витамин В, магний, фосфор и медь.

Врач-диетолог Мирослава Березова "Особенно важен для будущей мамы витамин С, который находится в плодах цитрусовых в большом количестве. Как показывают недавние научные исследования, витамин С не является таким уж и действенным в борьбе с простудой, однако он активно участвует в формировании иммунитета, обеспечивает противовоспалительные и антиоксидантные эффекты, а также играет ключевую роль в формировании коллагена".

Апельсины

Содержат нутриенты, которые улучшают всасывание железа, цинка и кальция. Кожура этого плода содержит почти в 2 раза больше витамина С по сравнению с мякотью. Эти фрукты богаты фолиевой кислотой, которая помогает в развитии нервной системы плода.

Лайм

Фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Лайм полезно употреблять при запорах, повышенном газообразовании, тошноте, ухудшении переваривания и отеках.

Грейпфрут

Он содержит высокую концентрацию фолиевой кислоты, такие биофлавоноиды, как лиминоиды, ликопин, витамин А, витамин В5, калий и клетчатку.

Врач Мирослава Березова "Биофлавоноиды грейпфрута помогают в укреплении соединительной ткани, уменьшают проявления общего воспаления в организме матери и способствуют хорошему самочувствию матери и ребенка".

Важно учесть то, что апельсины горьких сортов (Севилья), помело (гибрид апельсина и грейпфрута) и лайм влияют на всасывание и действие некоторых лекарств. Сладкие сорта фруктов не имеют такого действия.



Грейпфрут во время беременности

Лимон

Он содержит витамины и минералы, такие как ниацин, кальций, магний, фолиевая кислота, витамин С, В 6 и рибофлавин. Лимон обладает нутритивными свойствами и способностью уменьшать утреннюю тошноту. Несмотря на отсутствие исследования, употребление лимона может контролировать выделение желчи и уменьшает образование слизи, а также стимулирует работу кишечника.

Половина лимона содержит 20% ежедневного количества витамина С и около 8 килокалорий.



Лимон во время беременности

Мандарины

Они не только повысят настроение и улучшат аппетит, но смогут укрепить иммунитет, уменьшить отеки и проявления тошноты. Несколько мандаринок в день смогут улучшить обмен веществ и пищеварение, уменьшить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Вред цитрусовых

Не всем беременным женщинам подойдут цитрусовые. В случае пищевого неприятия или аллергии на цитрусовые, их употреблять не рекомендуется.

При таких симптомах тоже нельзя употреблять цитрусовые беременным:

• изжоги;

• боли в желудке;

• заболеваниях эмали зубов;

• признаки язвенной болезни или гастрита, особенно в стадии обострения.

Нужно помнить и о мере. 1 порция фруктов будет включать один большой фрукт или несколько небольших. Переедание, особенно цитрусовых, может привести к повреждению слизистой оболочки желудка, повышению кислотности желудочного сока, что может ухудшить состояние здоровья женщины.



Вред цитрусовых во время беременности

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