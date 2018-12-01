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      Цитрусовые во время беременности: польза и вред фруктов

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      Цитрусовые во время беременности
      Цитрусовые во время беременности / dixithealthlearning.com

      Во время беременности изменяется режим питания женщины, она требует увеличенной дозы витаминов и минералов, которые можно найти во фруктах. Так можно ли есть цитрусовые во время беременности и когда они будут полезны?

      Об этом говорится в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 врача-диетолога и доцента кафедры внутренней медицины и инфекционных болезней в Буковинском государственном медицинском университете Мирославы Березовой.

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      Врач отметила, что беременной можно ежедневно употреблять 4 порции фруктов, две из них могут быть цитрусовыми.

      Польза цитрусовых

      Цитрусовые являются прекрасным источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Они содержат необходимые углеводы, калий, фолиевую кислоту, витамин В, магний, фосфор и медь.

       
      Врач-диетолог Мирослава Березова
      "Особенно важен для будущей мамы витамин С, который находится в плодах цитрусовых в большом количестве. Как показывают недавние научные исследования, витамин С не является таким уж и действенным в борьбе с простудой, однако он активно участвует в формировании иммунитета, обеспечивает противовоспалительные и антиоксидантные эффекты, а также играет ключевую роль в формировании коллагена".

      Апельсины

      Содержат нутриенты, которые улучшают всасывание железа, цинка и кальция. Кожура этого плода содержит почти в 2 раза больше витамина С по сравнению с мякотью. Эти фрукты богаты фолиевой кислотой, которая помогает в развитии нервной системы плода.

      Лайм

      Фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Лайм полезно употреблять при запорах, повышенном газообразовании, тошноте, ухудшении переваривания и отеках.

      Грейпфрут

      Он содержит высокую концентрацию фолиевой кислоты, такие биофлавоноиды, как лиминоиды, ликопин, витамин А, витамин В5, калий и клетчатку.

       
      Врач Мирослава Березова
      "Биофлавоноиды грейпфрута помогают в укреплении соединительной ткани, уменьшают проявления общего воспаления в организме матери и способствуют хорошему самочувствию матери и ребенка".

      Важно учесть то, что апельсины горьких сортов (Севилья), помело (гибрид апельсина и грейпфрута) и лайм влияют на всасывание и действие некоторых лекарств. Сладкие сорта фруктов не имеют такого действия.

      Грейпфрут під час вагітності
      Грейпфрут во время беременности

      Лимон

      Он содержит витамины и минералы, такие как ниацин, кальций, магний, фолиевая кислота, витамин С, В 6 и рибофлавин. Лимон обладает нутритивными свойствами и способностью уменьшать утреннюю тошноту. Несмотря на отсутствие исследования, употребление лимона может контролировать выделение желчи и уменьшает образование слизи, а также стимулирует работу кишечника.

      Половина лимона содержит 20% ежедневного количества витамина С и около 8 килокалорий.

      Лимон під час вагітності
      Лимон во время беременности

      Мандарины

      Они не только повысят настроение и улучшат аппетит, но смогут укрепить иммунитет, уменьшить отеки и проявления тошноты. Несколько мандаринок в день смогут улучшить обмен веществ и пищеварение, уменьшить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

      Вред цитрусовых

      Не всем беременным женщинам подойдут цитрусовые. В случае пищевого неприятия или аллергии на цитрусовые, их употреблять не рекомендуется.

      При таких симптомах тоже нельзя употреблять цитрусовые беременным:
      • изжоги;
      • боли в желудке;
      • заболеваниях эмали зубов;
      • признаки язвенной болезни или гастрита, особенно в стадии обострения.

      Нужно помнить и о мере. 1 порция фруктов будет включать один большой фрукт или несколько небольших. Переедание, особенно цитрусовых, может привести к повреждению слизистой оболочки желудка, повышению кислотности желудочного сока, что может ухудшить состояние здоровья женщины.

      Шкода цитрусових під час вагітності
      Вред цитрусовых во время беременности

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      Теги: Публикации Статьи Здоровье Здоровое питание Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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