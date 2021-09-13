Он сказал, что несколько дней назад общался с журналистом этого международного СМИ. Однако никаких доказательств этого нет.

Ранее Труханов и Гриневецкий спели с российскими артистами, которые поддерживают агрессию Кремля

Были шокированы услышанным

По словам Ганула, журналисты захотели разобраться в том, каков объем вероятных грабежей мэра Одессы. После разговора они якобы были шокированы тем, что услышали.

Они хотят разобраться, как произошло так, что Труханов вместе со своей мафией кошмарит застройщиков, занимается рэкетом и отмывает деньги, много денег,

– написал активист.

Также он добавил, что спрашивали больше о первом заместителе мэра Михаиле Кучуке. Тот якобы следит за этим вопросом, а также реализовывает все схемы. Чем именно Ганул подтверждает свои обвинения – он не написал.

Последние новости о мэре Одессы

На концерте ко Дню Одессы, 2 сентября, Геннадий Труханов во время выступления с 5 попыток не смог произнести слово. Это произошло, когда мэр призвал поздравить одесситку, завоевавшую медаль на Паралимпийских играх. Однако многие люди поддержали мэра и написали, что это вполне нормально.

25 августа сообщили, что суд признал незаконной попытку Геннадия Труханова вернуть предыдущие названия Проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которые прославляли коммунистический режим. Мэр перед выборами обещал сделать их проспектом Маршала Жукова и улицей 25 Чапаевской дивизии.

30 апреля языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что гимн Одессы на русском языке противоречит закону Украины о языке. Затем Труханов назвал это провокацией, которая имеет целью расшатать общество.

Читайте полный текст публикации Демьяна Ганула:

CNN заинтересовалось рэкетом в Одессе.

Несколько дней назад ко мне обратились журналисты CNN. Из того, что сейчас могу рассказать публично — готовится большое расследование. Они хотят разобраться, как произошло так, что Труханов вместе со своей мафией кошмарит застройщиков, занимается рэкетом и отмывает деньги, много денег. Легенды о масштабе Одесской коррупции дошли уже и туда. Журналисты, мягко говоря, в шоке, с объемов грабежей Одессы командой мэра.

Что меня удивило – спрашивают не так даже о Труханове, как о его первом заме — Михаиле Кучуке, который «смотрит» за этим вопросом и реализует все схемы. Собственно этого человека и надо поблагодарить за то, что совсем скоро об Одессе будет известно, как о столице крышевания, рэкета и очень интересной власти.

После всех своих сепарских выходок Геннадий Труханов и команда продолжают заставлять одесситов «доверять делам», но надолго ли еще хватит?

После публикации расследования, правоохранители не смогут игнорировать фактаж правонарушения по ряду статей. И почему-то мне кажется, что Владимир Зеленский важнее западные партнеры, чем сомнительный мэр с российским паспортом.

Берите поп-корн, будет интересно.