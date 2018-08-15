Цой жив: биография легенды рок-музыки и интересные факты из жизни

Виктор Цой – легенда российской рок-музыки и голос целого поколения. Его не стало 28 лет назад, 15 августа 1990 года, по официальной версии, музыкант заснул за рулем и столкнулся с автобусом. Музыка, психиатрическая лечебница вместо армии и работа кочегаром – читайте интересные факты биографии музыканта далее в материале.

Странный случай прервал жизнь Виктора Цоя на трассе неподалеку от Риги. По официальной версии, музыкант заснул за рулем, после чего его авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с автобусом. Фанаты настолько сильно не хотят верить в его смерть, что появилась фраза "Цой не умер. Он просто вышел покурить".

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Каким же был "последний герой", как он писал свою музыку, почему попал в психиатрическую больницу и какой была его личная жизнь – далее в материале.

Биография Виктора Цоя

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Его отец, Роберт Максимович, был инженером. Мать, Валентина Васильевна, работала учителем физкультуры. Дед Цоя, Максим Петрович (Цой Сын Дюн), был этническим корейцем, до депортации в Казахстан в 1937 году жил в Приморье. После возвращения из депортации работал милиционером.

В детстве Виктор Цой увлекался рисованием и музыкой. Учился в художественной школе, в 1977 году поступил в Ленинградское художественное училище им. Серова (ныне – Санкт-Петербургское художественное училище им. Рериха). В 1978 году был отчислен из училища за неуспеваемость, после чего устроился штамповщиком на завод. Затем учился в ленинградском СПТУ-61 по специальности "резчик по дереву".



Виктор Цой

В 1983 году, после окончания училища, чтобы избежать призыва в армию, Цой провел полтора месяца в психиатрической больнице. После выписки он написал песню "Транквилизатор".

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Впоследствии в разное время работал на реставрации Екатерининского дворца, занимался рубкой деревянных скульптур для детских площадок, работал уборщиком в бане, кочегаром в котельной.

Первая группа и "Кино"

Еще в 1976 году, учась в художественной школе, Цой основал свой первый музыкальный коллектив – "Палата номер 6". В 1979 году был записан единственный альбом под названием "Слонолуние", коллектив завершил свое существование в 1981 году.



Виктор Цой и Майк Науменко

В этом же году Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основали группу "Гарин и Гиперболоиды". В начале 1982 года коллектив был официально принят в члены Ленинградского рок-клуба, вскоре музыканты сменили название на "Кино". Впоследствии членами коллектива были также Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Александр Титов, Игорь Тихомиров и другие музыканты.



Виктор Цой и группа "Кино"

За период своего творчества музыканты записали 8 альбомов – "46" (1983), "Начальник Камчатки" (1984), "Это не любовь" (1985), "Ночь" (1986), "Группа крови" (1988), "Последний герой" (1989) и "Звезда по имени Солнце" (1989).

Цой был вокалистом и гитаристом, автором практически всей музыки и текстов. Во второй половине 1980-х гг., особенно после выхода альбома "Группа крови", коллектив приобрел широкую популярность в СССР, регулярно проводил концерты и гастроли, неоднократно становился лауреатом на фестивалях Ленинградского рок-клуба. Записи "Кино" распространялись миллионными тиражами, гастрольные концерты собирали аншлаги на стадионах. Виктор Цой стал символом эпохи перестройки.

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Первые концерты Виктора Цоя

Песни Виктора Цоя вошли в первый сборник советской рок-музыки. В 1989 году группа "Кино" впервые дала концерт за рубежом – в Копенгагене (Дания). В этом же году музыканты побывали во Франции, где записали альбом "Последний герой".

Работа и "тунеядство"

Чтобы иметь официальное место работы, как это было нужно в СССР, и избежать уголовного преследования за "тунеядство", Виктору Цою, как и многим другим людям, связанным с неформальным искусством, приходилось искать себе какую-нибудь не слишком обременительную должность.

Например, летом 1986 года Виктор был уборщиком в бане на проспекте Ветеранов, где ему нужно было мыть помещение. Работа занимала всего один час в сутки, но это время приходилось на вечер, когда музыкальная жизнь была в самом разгаре – и это было неудобно.



Виктор Цой в котельной "Камчатка"

Осенью того же года Сергей Фирсов пригласил Цоя поработать кочегаром в котельной "Камчатка", где они оба проводили время вплоть до 1988 года. В этой знаменитой котельной в разное время работали и другие известные музыканты: Александр Башлачев, Святослав Задерей, Андрей Машнин и другие. Здесь же проходили "тусовки" и неофициальные концерты. Нужно было только время от времени подбрасывать уголь, а в другом кочегар мог чувствовать себя, по словам самого Цоя, "абсолютно свободным". Сейчас в этой котельной устроен клуб-музей Виктора Цоя.

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Съемки в фильмах

Виктор Цой снялся в фильмах "Йя-Хха" (1986), "Конец каникул" (1986), "Рок" (1987), "Асса" (1987), "Игла" (1987) и других. Был признан лучшим актером 1989 года по результатам опроса журнала "Советский экран".



Виктор Цой в фильме "Асса"

Последний концерт

Последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино" состоялся 24 июня 1990 года в Москве на стадионе "Лужники". 15 августа 1990 года музыкант возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвийской ССР. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением.



Цой погиб в 28 лет

Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.

"Черный альбом" и памятники Цою

После гибели Виктора Цоя, в конце 1991 года, был выпущен девятый альбом группы – "Кино", известный также как "Черный альбом".

Памятники Виктору Цою установлены в Латвии (на месте его гибели) и Барнауле. В Москве расположена стена памяти музыканта. Мемориалы, подобные московской "стене Цоя", существуют и в некоторых других городах России и странах СНГ. В том числе, и в Киеве.

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Стена памяти Виктора Цоя в Киеве

Личная жизнь Виктора Цоя

Виктор Цой был спокойным по характеру, но довольно замкнутой личностью. По воспоминаниям, "он был человеком абсолютно неброским, не умеющим себя подать, даже стеснительным в компании".

5 марта 1982 года в гостях у общих друзей 19-летний Цой познакомился с Марьяной Родованской, которой в тот день исполнилось 23 года. В то время Марьяна была далека от музыкальной жизни. Она работала в цирке заведующей цехами постановочной части и мечтала получить художественное образование. У женщины было несколько знакомых музыкантов, к творчеству которых она относилась прохладно, но Виктор Цой стал счастливым исключением.

Позже, в своей повести "Точка отсчета" Марьяна написала: "Чувство, которое я испытала, услышав его впервые, скорее можно назвать изумлением, а не восторгом... Не ожидала я от девятнадцатилетнего Цоя такой прыти!". Девушка полюбила Виктора и серьезно увлеклась его музыкой, вскоре бросила цирк и стала администратором группы "Кино" и надежным помощником и соратником музыкантов.



Виктор Цой с женой и сыном

В феврале 1984 года Марьяна и Виктор поженились. На их свадьбе гуляли практически все известные рок-исполнители того времени: Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Александр Титов, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и многие другие. 5 августа 1985 года родился единственный ребенок Виктора Цоя – сын Александр.

В 1987 году пара разошлась, но официально они не развелись. Последний период жизни Виктор прожил в Москве с переводчицей и киноведом Натальей Разлоговой, с которой они познакомились на съемках фильма.

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Виктор Цой и Наталья Разлогова

Наталья была не только последней любовью Виктора, но и его хорошим и верным другом. После смерти Цоя Наталья повторно вышла замуж и уехала в США.