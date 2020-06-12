За сутки 11 июня в Киеве подтвердили 95 случаев коронавируса – это антирекорд для столицы. Есть вероятность, что городу придется вернуть часть ограничительных мер. Может ли остановиться транспорт в Киеве снова – читайте дальше.

По мнению Владимира Бондаренко, советника городского головы Киева, это невозможно. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 каналу.

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Ведь даже в жестких условиях транспорт просто может быть использован по-другому, с определенными ограничениями. Контролироваться.

Он и сейчас ездит со специальными билетами. Количественный состав пассажиров в каждом виде транспорта может меняться в сторону уменьшения,

– пояснил Бондаренко.

И подчеркнул: это взамен может создать новые накопления людей. Однако на свежем воздухе, вероятно, будет легче. "Все может быть, к сожалению", – добавил он.

Справка. По состоянию на 12 июня в Киеве обнаружили 1583 случая инфекции (за минувшие сутки 95 новых), 28 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а 91 пациент выздоровел.

При каких условиях карантин в Киеве усилят

Бондаренко подчеркнул, что есть несколько основных условий, при которых карантин в столице будут усиливать. Это, в частности, количество случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Оно не должно превышать 12. Сегодня в Киеве – 15. Если будет 23, придется вводить жесткий карантин, такое тоже может быть,

– объяснил советник городского головы.

И добавил: этому также будут способствовать грубые нарушения карантинных норм в различных учреждениях – учебных заведениях и культуры, питания.

Справка. В столичных ресторанах зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом среди персонала. В общем вирус обнаружили в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами. Вспышки коронавирусной болезни также зафиксировали в магазинах и супермаркетах Киева.

"Многие недооценивают ситуацию. Считает, что все закончилось. Мол, идем на пляжи, в городские зоны отдыха и контактируют друг с другом. Это неправильно", – подчеркнул Бондаренко.

О причинах роста заболеваемости

По словам советника городского головы, росту заболеваемости COVID-19 в Киеве способствует, в частности, чрезвычайная концентрированность населения в городе.

Примерно 5 миллионов человек заселены в дома, которые иногда построены с чрезвычайным уплотнением. Огромная масса людей передвигается в пределах столицы,

– отметил он.

"Раньше жилищное строительство было возле заводов, сегодня производства есть в одном районе Киева, а живут люди в других спальных районах. Поэтому происходит чрезвычайная толкотня", – считает Бондаренко.

Кроме этого, он отметил: столица всегда притягивала людей – тех, кто намерен поехать оттуда в другие страны, например. Это все сконцентрировано в Киеве, поэтому ситуация там действительно не самая лучшая.