1 июля в Киеве усилили карантин. По словам мэра Виталия Кличко, это решение вынужденное и направленное на сдерживание распространения COVID-19. Какая ситуация в больницах столицы и какого эффекта ожидают от новых ограничений – читайте дальше.

В столице увеличивается не только количество больных COVID-19, а и тех, у кого болезнь проходит в тяжелой форме. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Владимир Прокопов, заместитель городского головы Киева.

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Чиновник подчеркнул, что такие люди нуждаются в госпитализации, и добавил: больницы первой волны были рассчитаны почти на 900 коек (сейчас они заполнены на 31% – 24 канал).

Справка. По состоянию на 1 июля в Киеве подтвердили 5 138 случаев заболевания COVID-19. За предыдущие сутки – 101 новый случай. В больницах столицы находятся 274 больных коронавирусом.

"В случае крайней необходимости откроем вторую волну – еще 800 койкомест", – отметил он. И добавил, что это – четкие цифры, они указывают на количество больных, которое сможет лечить медицинская система.

Если количество тех, кто этого потребует, будет больше, чем количество коек в больницах, мы получим огромную проблему. Когда человек будет звонить в скорую, а его некуда везти,

– подчеркнул он.

О новых ограничениях в Киеве

Отметим, что с 1 июля в Киеве ограничили время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в частности кинотеатров) – до 22.00. Также с 22:00 нельзя проводить массовые мероприятия культурного, развлекательного, спортивного и рекламного характера.

Прокопив пояснил, какого эффекта хотели достичь благодаря такому усилению. "Если бы вы хотели услышать, что были исследования, согласно которым после 22:00 вирус распространяются больше – конечно, такого не было, или же мне об этом неизвестно. Не это было основанием для этого решения", – заверил он.

Какие бы решения ни принимало правительство, какие бы ограничения мы не придумывали в городе, пока люди не поймут, что это является проблемой, и сами не будут следить за своим здоровьем, никакие админмеры не дадут результата,

– подчеркнул заместитель Кличко.

И добавил, что меры направлены больше на то, чтобы объяснить: возможно, у нас изменились и стали значительно слабее карантинные нормы, но вирус не отступил. Он до сих пор есть, количество больных коронавирусом увеличивается.

Прокопив также пояснил, что запрет на проведение массовых мероприятий развлекательного, рекламного и спортивного характера после 22:00 фактически означает закрытие ночных клубов.

Мы очень беспокоимся за бизнес, который должен развиваться. Но, к сожалению, мы сейчас не в той ситуации, когда можем позволить себе громкие празднования и ночные развлечения для молодежи. Такой период, что нужно потерпеть", – подытожил он.