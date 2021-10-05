По данным мэрии, в городской больнице заполнены, по состоянию на 11:00, более 79% коек. Только 50 мест осталось свободных.

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Доставляли кровати без кислорода

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан предлагает людям ехать лечиться по регионам, потому что мест в областном центре не хватает.

Всем больным, проживающим в Харькове, недостаточно тех кроватей, которые развернули в городе,

– сказала Горбунова-Рубан.

Руководитель областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова рассказала, что больница была заполнена за 1,5 сутки.

"Мы заполнились на 110%. Сейчас у нас находится 190 пациентов в двух отделениях реанимации. Доставляли кровати без кислорода", – отметила она.

На Харьковщине – превышены показатели

Харьковщина 2 дня подряд превышала 3 показателя, по которым переводят в красную зону. По состоянию на 5 октября, один из показателей отпал, ведь в городе и области ввели дополнительные медучреждения для приема больных COVID-19.

Чтобы не допустить перевод региона в красную зону, областной совет хочет внедрить определенные меры.

Увеличим ПЦР-тестирование для того, чтобы выявить заболевания на ранних этапах. Поэтому снизить напряженность на кровати. Все делается для того, чтобы не допустить введения красной зоны. Максим Хаустов Директор областного департамента здравоохранения

Ситуация с COVID-19 в Харькове: главное

За ночь с 4 на 5 октября ввели дополнительные кровати, чтобы принять всех больных.

За 4 октября зафиксировали почти тысячу больных коронавирусом.

На прошлой неделе было 13 медучреждений, которые лечили пациентов с COVID-19. Сейчас их уже 19.

Кроме этого, 1 октября открыли чернобыльский диспансер, но там – заполненность более 100%.

Какова ситуация с COVID-19 в Харьковской области: смотрите видео