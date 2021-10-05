COVID-мест не хватает: Харьковщина находится на грани красной зоны
Источник:24 канал
Ситуация с COVID-19 в Харькове очень сложная. Уже завтра, 6 октября, решат, перейдет ли область в красную зону.
По данным мэрии, в городской больнице заполнены, по состоянию на 11:00, более 79% коек. Только 50 мест осталось свободных.
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Доставляли кровати без кислорода
Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан предлагает людям ехать лечиться по регионам, потому что мест в областном центре не хватает.
Всем больным, проживающим в Харькове, недостаточно тех кроватей, которые развернули в городе,
– сказала Горбунова-Рубан.
Руководитель областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова рассказала, что больница была заполнена за 1,5 сутки.
"Мы заполнились на 110%. Сейчас у нас находится 190 пациентов в двух отделениях реанимации. Доставляли кровати без кислорода", – отметила она.
На Харьковщине – превышены показатели
Харьковщина 2 дня подряд превышала 3 показателя, по которым переводят в красную зону. По состоянию на 5 октября, один из показателей отпал, ведь в городе и области ввели дополнительные медучреждения для приема больных COVID-19.
Чтобы не допустить перевод региона в красную зону, областной совет хочет внедрить определенные меры.
Увеличим ПЦР-тестирование для того, чтобы выявить заболевания на ранних этапах. Поэтому снизить напряженность на кровати. Все делается для того, чтобы не допустить введения красной зоны.
Ситуация с COVID-19 в Харькове: главное
- За ночь с 4 на 5 октября ввели дополнительные кровати, чтобы принять всех больных.
- За 4 октября зафиксировали почти тысячу больных коронавирусом.
- На прошлой неделе было 13 медучреждений, которые лечили пациентов с COVID-19. Сейчас их уже 19.
- Кроме этого, 1 октября открыли чернобыльский диспансер, но там – заполненность более 100%.
Какова ситуация с COVID-19 в Харьковской области: смотрите видео