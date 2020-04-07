COVID-19 обнаружили у директора рынка в Запорожье, который игнорировал карантин

В конце марта полиция составила протокол на директора одного из рынков Запорожья: рынок работал, несмотря на запрет. Причем директор не признавал факт работы рынка и ссорился с полицией, мешая фиксировать правонарушение. А в начале апреля стало известно, что мужчина болен COVID-19 и в тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Запорожской области вечером 6 апреля.

К теме В Запорожье закрыли остров Хортицу, но общественный транспорт работает

Больной директор рынка в Запорожье и штраф от полиции: суть истории

21 марта 2020 правоохранители, как обычно, проверяли соблюдение карантинных мероприятий и выехали на один из рынков Запорожья.

На рынке полицейские обнаружили два киоска, которые игнорировали запрет и продолжали торговать продуктами.

Зафиксировав нарушение, работники полиции пошли к директору рынка и напомнили ему: мол, рынки должны быть закрыты.

Однако директор рынка, как говорят в НПУ, "отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения".

В итоге на мужчину составили административный протокол за нарушение правил карантина людей, а работу рынка остановили.

К сожалению, история на этом не закончилась: через некоторое время директор рынка попал в больницу, а 3 апреля стало известно, что он инфицирован коронавирусом и имеет COVID-19. Причем состояние его здоровья - тяжелое.

С директором контактировали несколько полицейских – они уже сдали тесты и получили отрицательные результаты. Остальных лиц, с которыми мог контактировать больной, сейчас устанавливают.

Можно ли работать рынкам в условиях карантина? Работу рынков запретили постановлением правительства от 16 марта. Однако работу продуктовых рынков позволили другим постановлением от 30 марта.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1319 случаев COVID-19, из которых 38 человек, к сожалению, умерли. В то же время 28 пациентов выздоровели. Обновленные данные будут утром 7 апреля.



Что касается Запорожской области, то пока известно о 41 случае инфицирования, из которых 6 человек выздоровели. Смертельных случаев не фиксировали.