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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      COVID-19 обнаружили у директора рынка в Запорожье, который игнорировал карантин

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      Полиция выписала штраф директору рынка в Запорожье / 061.ua

      В конце марта полиция составила протокол на директора одного из рынков Запорожья: рынок работал, несмотря на запрет. Причем директор не признавал факт работы рынка и ссорился с полицией, мешая фиксировать правонарушение. А в начале апреля стало известно, что мужчина болен COVID-19 и в тяжелом состоянии находится в больнице.

      Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Запорожской области вечером 6 апреля.

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      Больной директор рынка в Запорожье и штраф от полиции: суть истории

      • 21 марта 2020 правоохранители, как обычно, проверяли соблюдение карантинных мероприятий и выехали на один из рынков Запорожья.
      • На рынке полицейские обнаружили два киоска, которые игнорировали запрет и продолжали торговать продуктами.
      • Зафиксировав нарушение, работники полиции пошли к директору рынка и напомнили ему: мол, рынки должны быть закрыты.
      • Однако директор рынка, как говорят в НПУ, "отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения".
      • В итоге на мужчину составили административный протокол за нарушение правил карантина людей, а работу рынка остановили.
      • К сожалению, история на этом не закончилась: через некоторое время директор рынка попал в больницу, а 3 апреля стало известно, что он инфицирован коронавирусом и имеет COVID-19. Причем состояние его здоровья - тяжелое.

      С директором контактировали несколько полицейских – они уже сдали тесты и получили отрицательные результаты. Остальных лиц, с которыми мог контактировать больной, сейчас устанавливают.

      Можно ли работать рынкам в условиях карантина? Работу рынков запретили постановлением правительства от 16 марта. Однако работу продуктовых рынков позволили другим постановлением от 30 марта. 

      По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1319 случаев COVID-19, из которых 38 человек, к сожалению, умерли. В то же время 28 пациентов выздоровели. Обновленные данные будут утром 7 апреля.

      Что касается Запорожской области, то пока известно о 41 случае инфицирования, из которых 6 человек выздоровели. Смертельных случаев не фиксировали. 

      Карантин, ограничения
      Новые карантинные ограничения: что нельзя делать / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Торговля Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Полиция Новости Запорожья Здоровье Новости Украины
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