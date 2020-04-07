COVID-19 обнаружили у директора рынка в Запорожье, который игнорировал карантин
В конце марта полиция составила протокол на директора одного из рынков Запорожья: рынок работал, несмотря на запрет. Причем директор не признавал факт работы рынка и ссорился с полицией, мешая фиксировать правонарушение. А в начале апреля стало известно, что мужчина болен COVID-19 и в тяжелом состоянии находится в больнице.
Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Запорожской области вечером 6 апреля.
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Больной директор рынка в Запорожье и штраф от полиции: суть истории
- 21 марта 2020 правоохранители, как обычно, проверяли соблюдение карантинных мероприятий и выехали на один из рынков Запорожья.
- На рынке полицейские обнаружили два киоска, которые игнорировали запрет и продолжали торговать продуктами.
- Зафиксировав нарушение, работники полиции пошли к директору рынка и напомнили ему: мол, рынки должны быть закрыты.
- Однако директор рынка, как говорят в НПУ, "отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения".
- В итоге на мужчину составили административный протокол за нарушение правил карантина людей, а работу рынка остановили.
- К сожалению, история на этом не закончилась: через некоторое время директор рынка попал в больницу, а 3 апреля стало известно, что он инфицирован коронавирусом и имеет COVID-19. Причем состояние его здоровья - тяжелое.
С директором контактировали несколько полицейских – они уже сдали тесты и получили отрицательные результаты. Остальных лиц, с которыми мог контактировать больной, сейчас устанавливают.
Можно ли работать рынкам в условиях карантина? Работу рынков запретили постановлением правительства от 16 марта. Однако работу продуктовых рынков позволили другим постановлением от 30 марта.
По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1319 случаев COVID-19, из которых 38 человек, к сожалению, умерли. В то же время 28 пациентов выздоровели. Обновленные данные будут утром 7 апреля.
Что касается Запорожской области, то пока известно о 41 случае инфицирования, из которых 6 человек выздоровели. Смертельных случаев не фиксировали.
Новые карантинные ограничения: что нельзя делать / Инфографика 24 канала
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