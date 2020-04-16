COVID-19 в США: больных уже 637 тысяч, а Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии
Президент США Дональд Трамп увидел "существенные признаки прогресса" в ситуации с распространением коронавируса в стране и заговорил об ослаблении ограничений. США, мол, на общенациональном уровне прошли пик эпидемии COVID-19.
Об этом 15 апреля президент США Дональд Трамп говорил на брифинге для журналистов в Белом доме, как пишут в CNBC.
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"Мы все еще должны оставаться бдительными, но уже понятно, что наша решительная стратегия работает. И очень хорошо работает", – отметил Трамп, комментируя ситуацию в стране с распространением коронавируса.
По его словам, количество новых случаев инфицирования уменьшается. Эти "существенные признаки прогресса" позволяют сделать определенные выводы.
Борьба (с коронавирусом – 24 канал) продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям,
– заявил президент США.
И добавил, что уже 16 апреля его администрация намерена обнародовать рекомендации для власти штатов по снятию определенных санитарных ограничений – "чтобы снова открыть страну".
По информации Университета Хопкинса, который формирует сводные данные по коронавирусу на основе информации от властей, ВОЗ и других официальных источников, в США по состоянию на начало 16 апреля зафиксировано более 637 000 случаев инфицирования коронавирусом, умерли уже более 28 000 человек.
Напомним, какие симптомы COVID-19 замечают чаще всего / Инфографика 24 канала
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