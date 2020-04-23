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      COVID-19 вспыхнул в зоопарке Нью-Йорка: заболели еще 7 диких кошек

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      Тигры из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке подхватили коронавирус / Julie Larsen Maher CWCS

      Вспышка коронавируса произошла в зоопарке Бронкса, что в Нью-Йорке в США. Болезнь обнаружили еще у 7 крупных кошек, вирус подтвердили тесты на COVID-19.

      Ранее в этом же зоопарке коронавирусом впервые заболела малазийская тигрица, сообщает руководство зоопарка Бронкса.

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      У этой кошки по кличке Надя тест дал положительный результат еще 27 марта.

      В зоопарке предполагают, что животное могло заразиться от работника, который за ней ухаживал.

      По словам руководства, все крупные кошки чувствуют себя нормально и хорошо питаются, даже несмотря на симптомы. А персонал зоопарка, который ухаживает за хищниками, на данный момент проводит профилактические меры, чтобы уберечь себя и других животных от недуга.

      Смотрите видео: тигры в зоопарке Bronx заболели коронавирусом 

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Мир животных Нью-Йорк Новости США
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