COVID-19 вспыхнул в зоопарке Нью-Йорка: заболели еще 7 диких кошек
Вспышка коронавируса произошла в зоопарке Бронкса, что в Нью-Йорке в США. Болезнь обнаружили еще у 7 крупных кошек, вирус подтвердили тесты на COVID-19.
Ранее в этом же зоопарке коронавирусом впервые заболела малазийская тигрица, сообщает руководство зоопарка Бронкса.
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У этой кошки по кличке Надя тест дал положительный результат еще 27 марта.
В зоопарке предполагают, что животное могло заразиться от работника, который за ней ухаживал.
По словам руководства, все крупные кошки чувствуют себя нормально и хорошо питаются, даже несмотря на симптомы. А персонал зоопарка, который ухаживает за хищниками, на данный момент проводит профилактические меры, чтобы уберечь себя и других животных от недуга.
Смотрите видео: тигры в зоопарке Bronx заболели коронавирусом
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