"Црвена Звезда" стала первой сербской командой, победившей в матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Црвена Звезда" победила "Ливерпуль" (2:0).

Таким образом, "Црвена Звезда" стала первой сербской командой, одержавшей победу в современной истории Лиги чемпионов. Для достижения такого результата сербским командам пришлось провести 16 матчей в турнире.

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После этой игры "Црвена Звезда" набрала четыре очка в группе, но осталась на последнем месте турнирной таблицы.

Напомним, что белградский клуб становился обладателем Кубка европейских чемпионов в 1991 году, после чего название и формат турнира претерпели изменений.

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