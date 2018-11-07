"Црвена Звезда" стала первой сербской командой, победившей в матче Лиги чемпионов
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Црвена Звезда" победила "Ливерпуль" (2:0).
Таким образом, "Црвена Звезда" стала первой сербской командой, одержавшей победу в современной истории Лиги чемпионов. Для достижения такого результата сербским командам пришлось провести 16 матчей в турнире.
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После этой игры "Црвена Звезда" набрала четыре очка в группе, но осталась на последнем месте турнирной таблицы.
Напомним, что белградский клуб становился обладателем Кубка европейских чемпионов в 1991 году, после чего название и формат турнира претерпели изменений.
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Источник: 24 Канал
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