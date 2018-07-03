00:38
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
23°C 12°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
  • суббота
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Cтали известны возможные соперники Ломаченко в следующем бою

66 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) свой следующий поединок проведет против победителя боя Роман Андреев - Раймундо Бельтран.

Об этом в комментарии Boxingtalk заявил промоутер украинца Боб Арум.

"Мы по-прежнему планируем, что Бельтран выступит 25 августа. У него есть официальный претендент на титул в лице Романа Андреева. Мы рассчитывали убедить Андреева отступить в сторону, но он этого не хочет. Так что мы проведем торги, выиграем их и будем готовить бой на август. Победитель этого противостояния в любом случае будет драться с Ломаченко", – сказал промоутер украинца.

Читайте также: Ломаченко в бою с Линаресом выложился не на сто процентов

Стоит отметить, что руководство WBO уже санкционировало защиту пояса Бельтрана против 32-летнего россиянина Андреева.

Ранее Ломаечнко планировал свой следующий бой 8 декабря. Он хотел выйти на ринг вместе с мексиканцем Раймундо Бельтраном.

Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
3 июля, 22:27 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
325
Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
3 июля, 22:05 Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Андрій Доценко 138
Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
3 июля, 20:01 Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
166
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
3 июля, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1724
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
3 июля, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 1033
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук