Cтали известны возможные соперники Ломаченко в следующем бою

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) свой следующий поединок проведет против победителя боя Роман Андреев - Раймундо Бельтран.

Об этом в комментарии Boxingtalk заявил промоутер украинца Боб Арум.

"Мы по-прежнему планируем, что Бельтран выступит 25 августа. У него есть официальный претендент на титул в лице Романа Андреева. Мы рассчитывали убедить Андреева отступить в сторону, но он этого не хочет. Так что мы проведем торги, выиграем их и будем готовить бой на август. Победитель этого противостояния в любом случае будет драться с Ломаченко", – сказал промоутер украинца.

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Стоит отметить, что руководство WBO уже санкционировало защиту пояса Бельтрана против 32-летнего россиянина Андреева.

Ранее Ломаечнко планировал свой следующий бой 8 декабря. Он хотел выйти на ринг вместе с мексиканцем Раймундо Бельтраном.