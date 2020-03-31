Коронавирус и букмекеры: ставки на гречку, Путина, Годзиллу и Винника

Букмекерские конторы несут сейчас огромные убытки из-за отмены или переноса спортивных соревнований и различных конкурсов. Поэтому, чтобы хотя бы частично компенсировать утраченное, они начали принимать ставки, связанные с ... эпидемией коронавируса!

Оперативность букмекеров иногда откровенно поражает. Вчера, 30 марта, днем ​​японский телеканал NHK первым сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии договорились о новой дате церемонии открытия Олимпиады в Токио – 23 июля 2021 года (напомним, что Игры должны были состояться в июле-августе 2020-го, но их перенесли на год). А уже вечером того же дня некоторые букмекерские конторы предлагали игрокам сделать ставку "Состоится ли церемония открытия Олимпиады 23 июля 2021 года?"

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Похоже, букмекеры будут единственными, кто заработает на переносе "Турнира наций" в Токио. Потому что убытки организаторов, спонсоров и участников Игр достигают девятизначных цифр в долларах США. Так, по данным финансовых экспертов, потери экономики Японии из-за отсрочки Олимпиады в год превысят 5,8 миллиарда долларов! Также подготовка почти 11 тысяч атлетов и 4,4 тысячи паралимпийцев оказалась напрасной, что нанесло ущерб на 3,56 миллиарда долларов. А недополученные доходы от спонсорских и рекламных контрактов оценены в 4,4 миллиардов долларов.

Заболеют ли COVID-19 Трамп или Путин?

Какие еще ставки на события, вызванные коронавирусом или связанные с коварной болезнью COVID-19 предлагают букмекеры в Украине и мире?

Есть серьезные линии. К примеру:

* В Украине до 1 июня 2020 год будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий: да – нет.

* Украина. Внешнее независимое тестирование (ВНО) 2020 будет полностью отменено: да – нет.

* ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до 31.12.2020: да – нет.

* Будут ли проведены выборы президента США в 2020 году: да – нет.

Достаточно популярны ставки на известных политиков или звезд спорта и шоу-бизнеса.



Владимир Путин готовится к эпидемии / Фото ТАСС

Кто будет заражен коронавирусом?

* Дональд Трамп

* Эммануэль Макрон

* Владимир Путин

* Ким Чен Ын

Интересно, что на первую тройку котировки 1 до 25, что они заболеют. А вот на Ким Чен Ына – вплоть 1 до 50.

Кто даст минимум получасовой концерт в своем Инстаграме для подписчиков до 01.05.2020?

* Билли Айлиш

* Эминем

* Imagine Dragons

* Джаред Лето

* Олег Винник

Отметим, что букмекеры верят в музыкальный подарок от Олега Винника для своих фанатов: ставки на то, что концерт состоится, не очень высокие – 1.22, не произойдет – вплоть 4.00. С другими певцами прогнозы не столь оптимистичны.

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Месси в Беларуси?

Но есть много ставок, которые иначе как хайповыми и не назовешь. Судите сами:

* В апреле 2020 году на территории Китая будет замечен живой Годзилла: да – 250.0.

* В 2020 году ученые докажут, что динозавры вымерли именно от COVID-19: да – 250.0.

Надо быть большим шутником или оптимистом, чтобы сделать ставку на Годзиллу или динозавров. Но и потенциальный выигрыш солидный – за 1 поставленный доллар или рубль в случае победы выплата в 250 раз больше!

Некоторые букмекеры креативно "отомстили" COVID-19. По основной версии ученых, наиболее вероятным естественным переносчиком коронавируса являются летучие мыши. Поэтому появилась ставка:

* Оззи Осборн снова откусит голову летучей мыши, чтобы остановить коронавирус: да – 3,50; нет – 1,30.

Кто не знает, при чем здесь Осборн и летучие мыши, напомним кратко эту историю.



Оззи Осборн и тот же эпизод с летучей мышью / Скриншот с видео

20 января 1980 года легендарный рок-певец Оззи Осборн во время концерта в американском городе Де-Мойн схватил зубами за голову летучей мыши, которую бросили на сцену зрители. Потому что подумал, что она игрушечная. Но она оказалась настоящей! Эпатажный Оззи потом утверждал, что откусил голову бедной мышке. По другой версии, летучая мышь дала сдачи и сама куснула певца. Точно же известно лишь, что после того происшествия Осборн не смог завершить концерт – его отвезли в больницу и сделали укол против бешенства.

Но вернемся к современным ставкам. Веселую линию предлагают сейчас букмекерские конторы в странах бывшего СССР.

Кто из игроков перейдет в чемпионат Беларуси по футболу до конца 2020 года?

* Златан Ибрагимович

* Лионель Месси

* Криштиану Роналду

Переходы Месси и Роналду букмекеры оценивают как 1 к 100, а Ибрагимовича – 1 к 50. Но здесь интересны, собственно, не коэффициенты, а сама ситуация: чего бы это мировым звездам вообще обращать внимание на заштатный чемпионат Беларуси? А дело в том, что футбольное первенство наших соседей – в настоящее время единственное более-менее серьезное спортивное соревнование, которое не остановили из-за эпидемии коронавируса. "Батька" Александр Лукашенко, президент Беларуси, как шутят, "отменил COVID-19 на территории своей страны". Поэтому букмекерские конторы и придумали такие неожиданные ставки на трансферы Лионеля Месси и компании.

Как заработать на гречке?



Гречка – не только "стратегический продукт", но и предмет для ставок

Украина, как и Беларусь, тоже имеет свои "фишки", которыми воспользовались букмекерские конторы. Странная привычка украинцев скупать во время кризиса туалетную бумага и гречку, подбросила букмекерам идею для таких оригинальных ставок:

* Цена туалетной бумаги "Обухов 65м" больше 10 грн за рулон: да – 10.00; нет – 1.01.

* Цена гречневой крупы "Каждый день" будет больше 28 грн за килограмм: да – 1.75; нет – 1.97.

Стоит ли нам гордиться таким насмешливой вниманием со стороны контор? Пожалуй, нет. Разве что можем записать в свой актив другую забавную линию. Сейчас много говорят о том, что во время карантина украинские пары сидят дома и, скажем так, – больше уделяют внимания друг другу. Ну вы поняли, о чем речь ... И уже по сетями ходят шутки, что где-то в декабре или январе следующего года Украину ожидает беби-бум. В первую очередь, в карантинном Киеве. Букмекеры сразу отреагировали на это:

Рождаемость в Киеве после карантина 2020 (по данным health.kievcity.gov.ua)

* В декабре 2020 в Киеве родится детей: больше 3000 – 2.40; меньше 3000 – 1.55.

* В январе 2021 Киеве родится детей: больше 3000 – 2.30; меньше 3000 – 1.55.

Эпатажный маркетинг

Много денег на упомянутые выше странные линии игроки ставить, конечно, не будут. Это не футбольная Лига чемпионов и не песенное Евровидение. Но букмекеры должны радоваться даже небольшому заработку во время кризиса. По подсчетам Международной ассоциации букмекерского бизнеса, стоимость контор только в Великобритании за два последних месяца упала более чем на 2 миллиарда фунтов стерлингов. В частности, цена акций компании Flutter Entertainment, которой принадлежат популярные площадки Paddy Power и Betfair, снизилась на 15,6%! Это антирекорд на Лондонской фондовой бирже за последние пять лет. Значительно потеряли в финансовом плане и другие популярные игроки на букмекерском рынке – William Hill и Ladbrokes GVC.

Но букмекеры, предлагая ставки вроде болезни Владимира Путина или появления Годзиллы, думают не только о прямом заработке, но и преследуют маркетинговую цель. О таких линиях рассказывают медиа (вот мы, например, пишем статью), их обсуждают и раскручивают в социальных сетях. Следовательно, о букмекерских конторах не забывают, что дает надежду на выживание этого сложного вида бизнеса в нынешнее кризисное время.

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Самые оригинальные ставки в истории букмекерства

Букмекеры использовали даже древний календарь майя

Ставка на конец света. Принимали деньги на такой апокалиптический прогноз перед приходом 2000 года, в 2008-м, в 2012-м. Ну, вы помните, наверное, страшные истории о всемирном сбое компьютеров, черной дыре от Адронного коллайдера и пророческом Календаре майя ... Интересно, как игроки, которые делали такие ставки, затем – после конца света – собирались забирать выигрыше? Впрочем, вопрос не только к этим чудакам, но и ко многим популярным конторам, которые не гнушались выманивать деньги за такой бред.

Ставка на инопланетян. Была довольно популярной в 1990-х годах, когда весь мир говорил о "летающих тарелках" и "зеленых человечках". Никто из игроков не смог заработать на этой ставке, так как, по ее правилам, о существовании пришельцев должна была сообщить ООН, а не, скажем, бульварная газета. Один англичанин, правда, попытался доказать свою победу в суде – для этого подал запрос об НЛО в Министерство обороны Великобритании. Но военные разочаровали в ответ: "Министерство не обладает доказательствами существования инопланетян, поэтому считает, что вашу ставку нельзя признать победной".

Ставка на клонирование мамонта. Букмекерские конторы принимали деньги на то, какая страна первой создаст клон доисторического животного – Россия или США. Ранее лидировали американцы, но сейчас, по мнению букмекеров, больше шансов у россиян, поэтому и коэффициент на них ниже – 1,8 против 2,37. Кстати, "сейчас" – это не ошибка. Ставку и сейчас принимают несколько контор.

Ставка на Майкла и Ла Тойю Джексон. Букмекеры принимали ставки на то, что легеднарний певец Майкл Джексон и его родная сестра Ла Тойя Джексон ... один и тот же человек! Если бы это было подтверждено, то сыграла бы ставка 1 к 500! Кстати, поводом для рождения такой фантастической линии стал тот факт, что Майкл и Ла Тойя никогда вместе не выходили на публику ...



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