Цукерберг отказался выступить в британском парламенте, теперь ему грозит арест

СЕО корпорации Facebook Марка Цукерберга зовут в Лондон, где 24 мая он должен ответить на вопрос комитета по культуре, спорту и СМИ об утечке данных пользователей соцсети.

Об этом пишет The Verge.

Свое присутствие Цукерберг должен был подтвердить до 11 мая. Однако, по данным издания, руководитель Facebook не поедет в Великобританию.

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"Сейчас нет планов встречаться с комитетом или посещать Великобританию", – написала руководительница PR-отдела соцсети Ребекка Стимсон.

Поэтому отчитываться за скандал вокруг Cambridge Analytica отправили техдиректора Майка Шрепфера.

При этом в британском комитете заявили, если Цукерберг не согласится на визит добровольно, он получит официальное сообщение при следующем посещении Великобритании. Поэтому во время визита в Англию или даже во время транзитного перелета через Хитроу, его могут принудительно вызвать на слушания. А если и в этом случае Цукерберг проигнорирует приглашение, то его могут даже арестовать.

В марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).

Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысячам юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзей из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию в Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.