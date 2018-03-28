Цукерберг планирует выступить в Конгрессе США из-за скандала с утечкой персональных данных

Основатель и владелец соцсети Facebook Марк Цукерберг планирует выступить в Конгрессе США на слушаниях по вопросу защиты персональных данных

Об этом сообщает телеканал CNN.

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"33-летний генеральный директор соцсети пришел к выводу, что ему придется давать показания Конгрессу в течение нескольких недель. В настоящее время компания разрабатывает план выступления Цукерберга в Конгрессе", – отметили собеседники телеканала.

На прошлой неделе М.Цукерберг уже говорил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но добавил, что не считает себя наилучшим источником информации.

Напомним, в Facebook произошла крупнейшая утечка информации за всю историю его деятельности. Частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA) собрала данные примерно 50 миллионов пользователей социальной сети и использовала их без разрешения.