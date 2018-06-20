Цукерберг сделал рывок в рейтинге богачей

Состояние создателя Facebook Марка Цукерберга достигли 81,3 миллиарда долларов, что лишь на 725 миллиона долларов меньше, чем у исполнительного директора Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в этом году Цукерберг подзаработал 8,5 миллиарда долларов.

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В то же время Баффет теряет позиции в рейтинге богачей из-за благотворительности. Так, он еще раньше пожертвовал около 290 миллионов акций Berkshire Hathaway класса B благотворительным организациям. Сейчас эти акции сейчас стоят более 50 миллиардом долларов.

Лидерами в рейтинге богачей до сих пор является основателя Amazon.com Inc. Джефф Безос с 143,6 миллиардами долларов и соучредитель Microsoft Corp. Билл Гейтс с 92,7 миллиардами.