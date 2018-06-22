Cупрун рассказала о новом опасном стиле курения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила об угрожающем для здоровья человека стиле курения – дуальном или двойном.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Такой стиль появился из-за того, что курильщики со стажем с помощью электронных сигарет пытаются бросить курить.

Супрун сообщила, что использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может вызвать никотиновую зависимость и увеличивает риск начать курить обычные сигареты.

Пассивное курение е-сигарет, особенно для беременных женщин и детей, тоже очень опасно.

Врач сообщила, что количество потребителей электронных сигарет в мире выросло с 7 миллионов в 2011 году до 35 миллионов в 2016 году. В Украине каждый пятый подросток (13-15 лет) курит электронную сигарету.

Ученые убеждены, что дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышает риски болезней сердца, рака легких. Он может вызвать воспаление легких и повышает риски развития хронического обструктивного заболевания легких.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о гомосексуальности, она отметила, что это не является болезнью.

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