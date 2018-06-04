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Цуренко из-за травмы покинула Roland Garros

48 Читати новину українською
Леся Цуренко
Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко из-за травмы отказалась продолжать игру против испанки Гарбинье Мугуруса.

Леся Цуренко, которая сенсационно дошла до 1/8 Открытого чемпионата Франции, должна была противостоять третьей ракетке мира Мугуруси. Однако уже в третьем гейме отказалась продолжить матч из-за травмы.

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Еще во втором гейме Цуренко получила травму – травмировала заднюю поверхность бедра. Тогда она взяла медицинский тайм-аут, однако в третьем сете отказалась продолжать игру. Следовательно украинка покидает турнир.

Стоит отметить, что в четвертьфинале Мугуруса сыграет с россиянкой Марией Шараповой, которая тоже прошла в следующий круг из-за отказа соперницы. Она должна была сыграть с Сереной Уильямс, однако американка отказалась играть из-за травмы.

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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