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      Цуренко открыла сезон разгромной победой в Брисбене: видео

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      Леся Цуренко вышла во второй круг
      Леся Цуренко вышла во второй круг / barometr.info

      Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала на турнире в австралийском Брисбене. Цуренко сумела разгромить свою соперницу.

      Цуренко победила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 2:0 (6:0, 6:2).

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      Украинка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов.

      Румынка сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок.

       

       

      Во втором круге Цуренко сыграет против местной участницы Кимберли Биррелл.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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