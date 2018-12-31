Цуренко открыла сезон разгромной победой в Брисбене: видео

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала на турнире в австралийском Брисбене. Цуренко сумела разгромить свою соперницу.

Цуренко победила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 2:0 (6:0, 6:2).

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Украинка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов.

Румынка сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок.

Во втором круге Цуренко сыграет против местной участницы Кимберли Биррелл.

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