Цуренко первый матч на Australian Open сыграет с россиянкой, Свитолина ждет соперницу

Четверо украинских теннисисток, которые гарантированно будут играть в основной сетке на первом в этом году турнире серии Grand Slam Australian Open, узнали соперниц. В Мельбурне состоялась жеребьевка в одиночном женском разряде.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина посеяна на турнире под шестым номером и в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации. Украинка седьмой год подряд выступит в Мельбурне, а свой лучший результат показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертьфинала.

Читайте также: Стало известно, сколько заработают украинские теннисисты на Australian Open-2019

Леся Цуренко, которая недавно играла в финале в Брисбене, получила 24-й номер посева и на старте соревнований сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№72). Это будет девятый подряд Australian Оpen для Цуренко, на котором она один раз дошла до третьего круга в 2013 году.

Даяна Ястремская (№59) свой первый матч в Мельбурне проведет с австралийкой Самантой Стосур (№73). Одесситка дебютирует на Открытом чемпионате Австралии.

Екатерина Козлова (№97) в первом круге Australian Open встретится с Викторией Кужмовою из Словакии (№46). Украинка играла в Мельбурне два предыдущих сезона, однако потерпела поражение в первом круге.

Напомним, что ранее сегодня в финал квалификации пробилась Марта Костюк. В то же время впервые с 2008 года ни один украинский теннисист не сыграет в основной сетке нынешнего Australian Open.