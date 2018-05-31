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Цуренко победила 15-ю ракетку мира на Roland Garros

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Ни один день Открытого чемпионата Франции не обходится без сенсаций в исполнении украинских спортсменов. На этот раз его автором стала Леся Цуренко.

Во втором круге соревнований украинка выкинула из турнира 15-ю ракетку мира Коко Вандевеге. Хотя начало матча не предвидело ничего хорошего для Цуренко. Американка взяла три подряд гейма, и в итоге выиграла первый сет.

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Ответила на это Цуренко аналогично – выиграла три гейма подряд, а в конце второго сета забрала подачу соперницы.

Все решилось в третьем сете, которые чисто выиграла украинка, таким образом за матч выиграв восемь геймов подряд.

Леся Цуренко – Коко Вандевеге 2:1 (3:6, 6:4, 6:0)

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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