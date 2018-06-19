Цуренко победила Уотсон в турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Леся Цуренко сумела преодолеть первый круг турнира в Бирмингеме. Соперницей украинки была хозяйка турнира Хизер Уотсон.

Несмотря на то, что Цуренко 37-ая ракетка мира, в то время как ее соперница – только 86-ая в мировом рейтинге, игра состоялась довольно ровная. Обменявшись за первый сет по одной подаче, Цуренко смогла выиграть лишь на тай-брейке.

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Второй сет тоже прошел в равной борьбе. Теннисистки выигрывали свои подачи. И только последнюю подачу во встрече в исполнении Уотсон выиграла украинка, с первой попытки реализовав матч-пойнт.

Леся Цуренко – Хизер Уотсон 2: 0 (7:6, 7:5)

Стоит отметить, что во второй круг турнира в Бирмингеме вышла еще одна украинка – Элина Свитолина. Она сыграет с Ализе Корне.

Относительно Цуренко, то она во втором круге сыграет с победительницей пары Кристина Плишкова – Дарья Касаткина.