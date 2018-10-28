Цуренко показала соблазнительные фото с отдыха в Дубае
Украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно закончила сезон. Поэтому перед началом новых турниров отправилась на отдых.
Местом для отдыха вторая ракетка Украины выбрала Дубаи. Там Цуренко позволила себе немного расслабиться после изнурительного сезона, когда она дошла до четвертьфинала US Open. Также в этом году она занимала 26-ю позицию в рейтинге WTA.
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Источник: 24 Канал
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