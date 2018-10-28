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      Цуренко показала соблазнительные фото с отдыха в Дубае

      9 Читати новину українською
      Леся Цуренко
      Леся Цуренко / Фото из соцсетей

      Украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно закончила сезон. Поэтому перед началом новых турниров отправилась на отдых.

      Местом для отдыха вторая ракетка Украины выбрала Дубаи. Там Цуренко позволила себе немного расслабиться после изнурительного сезона, когда она дошла до четвертьфинала US Open. Также в этом году она занимала 26-ю позицию в рейтинге WTA.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Hello sunshine ️ #vacation #beautifulweather #dubai #uae #sun #sea #salt

      Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Enjoying every second ️ #saltyhair #vacationmode #sun #sea #dubai #jumeirah #beachbunnyswimwear

      Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

      Читайте также: Элина Свитолина победила в своем первом финале Итогового турнира WTA

       

       

      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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