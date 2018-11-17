Цуренко признана одной из лучших теннисисток сезона по игре на приеме

27 ракетка мира Леся Цуренко вошла в топ-10 теннисисток прошлого сезона по игре на приеме. За 44 матча украинка выиграла 42,4% геймов на чужих подачах.

По этому показателю киевлянка заняла восьмое место, опередив датчанку Каролин Возняцки, Петру Квитову, Элину Свитолину, сестер Уильямс и других титулованных теннисисток.

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Отметим, что лучшей по этому показателю стала первая ракетка мира Симона Халеп, которая на приеме выиграла 48,5% геймов.

Впечатляющая игра в геймах на чужой подаче помогла Цуренко провести лучший сезон в карьере. Леся защитила титул в Акапулько, дошла до четвертьфинала на US Open и обновила личный рекорд в рейтинге WTA, став 26-й ракеткой мира.

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