Цуренко проиграла на турнире в Бирмингеме из-за травмы

В матче четвертьфинала турнира в Бирмингеме украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась продолжить игру из-за травмы.

Украинке противостояла Барбора Стрицова из Чехии. В первом сете соперницы в начале обменялись подачами. При этом в третьем гейме на своей подаче Цуренко отдала начало чешке, которая сразу же могла реализовать брейк-пойнт. Но сделала это лишь с третьей попытки. Хотя Цуренко могла выиграть этот гейм. Но она сразу взяла подачу соперницы. Поэтому решающей стала шестая подача украинки, которую она проиграла. В следующем гейме Стрицова в напряженной борьбе (Цуренко трижды не подала на брейк-пойнт) таки сумела выиграть сет.

Читайте также: Леся Цуренко посетила детей в клинике Бирмингема

Во втором сете Цуренко сначала проиграла свою подачу, затем и соперницы. Украинка взяла медицинскую паузу. Все из-за проблем со спиной. Еще на турнире Ролан Гаррос она снялась с соревнований в 1/8 финала в матче против Габринье Мугуруси. Покинуть турнир в Бирмингеме она была вынуждена тоже из-за травмы, отказавшись продолжать матч. Далее проходит представительница Чехии.