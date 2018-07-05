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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Цуренко проиграла во втором круге Wimbeldon

14 Читати новину українською
Леся Цуренко
Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть второй круг Wimbeldon. В двух сетах она уступила Барборе Стрицовой.

Матч, который из-за дождя перенесли на следующий день, в общем, продолжался чуть больше одного часа. За это время украинка сумела выиграть лишь пять геймов.

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В первом сете Цуренко выиграла свою первую подачу. Следующие пять геймов подряд в свой актив занесла 23-я ракетка мира. Такая же ситуация могла повториться и во втором сете, когда после шести геймов счет был 1:5 в пользу Стрицовой. Однако лишь тогда Цуренко показала характер, выиграв три гейма подряд. При этом в девятом гейме украинка дважды отыграла матч-пойнт соперницы.

Однако сил для того, чтобы выровнять ситуацию и победить в этом матче, у Цуренко не хватило.

Леся Цуренко – Барбора Стрицова 0:2 (1:6, 4:6)

Следовательно уже после второго круга у Украины не осталось представителей в единичном разряде.

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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