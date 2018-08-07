Цуренко с победы начала выступления на престижном турнире в Канаде

Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно стартовала на турнире серии WTA Premier 5 в Монреале.

В первом круге украинская теннисистка в двух сетах победила представительницу Великобритании Кэти Бултер – 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

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За время на корте украинка выполнила 4 подачи навылет, допустила 6 "двойных" и реализовала 5 брейк-поинтов из 11. Ее соперница, которая занимает 114-е место в рейтинге, сделала 2 эйса, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 1 гейм на приеме.

Во втором раунде соревнований Цуренко сыграет либо с японкой Наоми Осакой, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

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