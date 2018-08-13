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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Цуренко с разгромной победы стартовала на турнире в США

29 Читати новину українською
Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Цинциннати
Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Цинциннати / Facebook

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко начала выступление на теннисном турнире в Цинциннати с уверенной победы.

Так, в первом круге соревнований Western & Southern Open – WTA Premier 5 она выбила хозяйку турнира американскую теннисистку Даниэль Коллинс.

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В первом сете украинка откровенно поиздевалась над соперницей – 6:0.

Во второй половине игры американка пыталась реабилитироваться, однако сумела отыграть немного – 6:2 в пользу Цуренко.

Таким образом вторая ракетка Украины прошла в следующий круг соревнований в Цинциннати, где сыграет действующей чемпионкой турнира и обладателем 9-й строчки в мировом рейтинге испанкой Гарбинье Мугуруса.

 

Hello Cincinnati @cincytennis #centrecourt #tennispractice #ohio #usa #firstpractice

Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Напомним, в рейтинге WTA Леся Цуренко улучшила свои позиции, поднявшись на 44-е место. Вместе с тем первая ракетка Украины Элина Свитолина неожиданно вылетела из топ-5.

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Теги: Новости США Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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