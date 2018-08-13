Цуренко с разгромной победы стартовала на турнире в США

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко начала выступление на теннисном турнире в Цинциннати с уверенной победы.

Так, в первом круге соревнований Western & Southern Open – WTA Premier 5 она выбила хозяйку турнира американскую теннисистку Даниэль Коллинс.

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В первом сете украинка откровенно поиздевалась над соперницей – 6:0.



Во второй половине игры американка пыталась реабилитироваться, однако сумела отыграть немного – 6:2 в пользу Цуренко.

Таким образом вторая ракетка Украины прошла в следующий круг соревнований в Цинциннати, где сыграет действующей чемпионкой турнира и обладателем 9-й строчки в мировом рейтинге испанкой Гарбинье Мугуруса.

Напомним, в рейтинге WTA Леся Цуренко улучшила свои позиции, поднявшись на 44-е место. Вместе с тем первая ракетка Украины Элина Свитолина неожиданно вылетела из топ-5.

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