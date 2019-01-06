Цуренко снялась с турнира в Сиднее после досадного поражения в финале Брисбена
Украинская теннисистка Леся Цуренко не выступит на турнире WTA в Сиднее. Причины не сообщаются.
Кроме Цуренко, на турнире не сыграют чешка Каролина Плишкова и японка Наоми Осака. Именно с Плишковой сыграла Цуренко в воскресенье, 6 января, в финале турнира в Брисбене, где потерпела досадное поражение. И эти две теннисистки должны были сыграть в первом круге турнира в Сиднее.
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Причины отказа от участия не сообщаются. Среди вероятных – попытка лучше подготовиться к Australian Open, который стартует 14 января.
Источник: 24 Канал
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