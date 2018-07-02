Цуренко удачно начала выступление на Wimbledon
Украинская теннисистка Леся Цуренко легко разобралась с Тимеа Бабош из Венгрии в первом круге Wimbledon.
В первом сете, после того, как венгерка взяла свою первую подачу, Цуренко выиграла три гейма подряд. И воспользоваться этим преимуществом сразу ей не удалось. В шестом гейме Бабош отыгралась.
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Однако при счете 5:5 украинка сумела выиграть подачу соперницы. Правда брайк-пойнт ей удалось реализовать лишь с третьей попытки. На следующей подаче она выиграла сет.
Второй сет Цуренко начала с того, что выиграла четыре гейма подряд. Бабош не слишком справилась с таким ходом событий. Хоть до конца матча она еще выигрывает две свои подачи, однако Цуренко довела матч до победы.
Леся Цуренко – Тимеа Бабош 2:0 (7:5, 6:2)
В следующем круге украинка сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова – Барбора Стрицова.