Цуренко удачно начала выступление на Wimbledon

Украинская теннисистка Леся Цуренко легко разобралась с Тимеа Бабош из Венгрии в первом круге Wimbledon.

В первом сете, после того, как венгерка взяла свою первую подачу, Цуренко выиграла три гейма подряд. И воспользоваться этим преимуществом сразу ей не удалось. В шестом гейме Бабош отыгралась.

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Однако при счете 5:5 украинка сумела выиграть подачу соперницы. Правда брайк-пойнт ей удалось реализовать лишь с третьей попытки. На следующей подаче она выиграла сет.

Второй сет Цуренко начала с того, что выиграла четыре гейма подряд. Бабош не слишком справилась с таким ходом событий. Хоть до конца матча она еще выигрывает две свои подачи, однако Цуренко довела матч до победы.

Леся Цуренко – Тимеа Бабош 2:0 (7:5, 6:2)

В следующем круге украинка сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова – Барбора Стрицова.