Цуренко уверенно обыграла россиянку Касаткину на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Леся Цуренко продемонстрировала характер в матче против россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в английском Бирмингеме.

Игра выдалась довольно изнурительной, ведь для определения победительницы пришлось сыграть все три сета. В первом из них довольно легкую победу одержала россиянка. Цуренко проиграла все свои подачи, и только смогла взять один гейм на подаче россиянки.

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После того украинка второй сет начала с победы в трех геймах подряд. Правда после этого тоже три гейма выиграла Касаткина. Поэтому решающим стал восьмой гейм, когда украинка победила, со второй попытки реализовав брейк-пойнт. Выиграв следующую свою подачу, Цуренко снова выиграла три гейма подряд.

В решающем сете 37-я ракетка мира Цуренко выиграла на старте подачу россиянки. После этого до конца гейма каждая из теннисисток забирала свою подачу. И при счете 5:3 в пользу украинки, Касаткина проиграла свою подачу, а в итоге и матч.

Цуренко – Касаткина 2:1 (1:6, 6:3, 6:3)

В четвертьфинале украинка сыграет с чешкой Барборой Стрицовой, которая довольно неожиданно обыграла третью ракетку мира Габринье Мугурусу. Также в четвертьфинале выступит еще одна украинка – Элина Свитолина.