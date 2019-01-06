Цуренко в драматическом финале проиграла Плишковой

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла одержать победу в финале престижного турнира в Брисбене (Австралия).

29-летняя Цуренко в финале проиграла 8 ракетке мира, чешке Плишковой со счетом 1:2 (6:4, 5:7, 2:6).

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Первый сет Цуренко выиграла благодаря тому, что дважды победила на подаче соперницы. Леся конце сета отдала чешке одну свою подачу, но это не повлияло на результат партии.

Во втором сете теннисистки дважды обменялись брейками, причем украинка подавала на матч. Чешка в критический момент смогла собраться и еще раз взяла подачу украинки. Плишкова выиграла четыре подряд гейма, что позволило ей записать в свой актив второй сет.

На старте решающего сета Плишкова снова сделала брейк. Кроме того, украинка взяла медицинский тайм-аут, который скорее всего, негативно повлиял на украинку, которая еще раз не защитила свою подачу и проиграла решающий сет со счетом 6:2.

Всего матч продолжался более 2 часов. Украинка 6 раз подала навылет, когда чешка только один раз. Также Плишкова допустила больше двойных ошибок – 5 против 2 у украинки.

Цуренко благодаря удачному выступлении на турнире в австралийском Брисбене поднимется в рейтинге WTA. Пока украинка находится на двадцать седьмой позиции. Однако уже с 7 декабря она будет занимать двадцать четвёртую позицию, что является ее лучшим показателем в карьере.

Напомним, что в прошлом году победу на этом турнире одержала украинка Элина Свитолина.