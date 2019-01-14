Цуренко выбила россиянку в первом раунде Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд соревнований на первом в этом году турнире серии Grand Slam Australian Open.

В первом матче Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову. Украинке для победы хватило двух сетов 6:4, 7:6 (4).

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Для Цуренко и Александровой это был первый очный поединок. На протяжении первой партии украинка вела 5:1, но сопернице удалось отыграть один брейк.

Во второй партии Цуренко не удержала отрыв в два брейка (4:0 проиграла пять геймов подряд). На тайбрейке нашей теннисистке удалось оформить три мини-брейка против двух у Александровой.

Во втором круге украинка сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

В прошлом сезоне Цуренко впервые с 2013 года удалось преодолеть первый раунд на Australian Open. С 2014 по 2017 годы Леся проигрывала в Мельбурне уже в стартовом матче. Личный рекорд украинки на турнире – третий круг (2013).

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