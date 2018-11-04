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      Цвет настроения черный: Ким Кардашян показала соблазнительный образ на вечеринке

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      Ким Кардашян
      Ким Кардашян / GettyImages

      38-летняя звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян пришла на вечеринку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесе.

      Для выхода Кардашян надела облегающее черное платье от Gucci с глубоким декольте. Свой образ звезда дополнила массивным чокером с черным крестом, клатчем и босоножками на высоких каблуках в тон.

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      Событие посетила и самая старшая сестра из семейства Кардашьян – Дженнер-Кортни. 39-летняя знаменитость также надела total black look, однако без ярких украшений и яркого макияжа, как у Ким.

      Ким Кардашян / Getty


      Ким и Кортни Кардашян / Getty


      Ким и Кортни Кардашян / Getty

      Теги: Мода Ким Кардашян LifeStyle
      Источник: 24 канал
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