Цвет настроения черный: Ким Кардашян показала соблазнительный образ на вечеринке

38-летняя звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян пришла на вечеринку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесе.

Для выхода Кардашян надела облегающее черное платье от Gucci с глубоким декольте. Свой образ звезда дополнила массивным чокером с черным крестом, клатчем и босоножками на высоких каблуках в тон.

Читайте также: Я истерически плакала: как впервые отреагировала Ким Кардашьян на отчима в женской одежде

Событие посетила и самая старшая сестра из семейства Кардашьян – Дженнер-Кортни. 39-летняя знаменитость также надела total black look, однако без ярких украшений и яркого макияжа, как у Ким.

Ким Кардашян / Getty



Ким и Кортни Кардашян / Getty



Ким и Кортни Кардашян / Getty