Цвет вишни превратил Китай в сказочную страну: невероятные фото и видео

Розовый цвет вишни обычно ассоциируется с Японией. Однако удивительные снимки с колоритного Китая могут навсегда изменить это мнение.

Тысячи туристов отправляются в Китай, чтобы увидеть невероятное цветение вишни. Страну просто охватили сказочные розовые цвета, от красоты которых захватывает дух.

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В Китае даже начали фестиваль "Шанхайский вишневый цвет", который проходит уже в девятнадцатый раз. На мероприятие собираются местные жители и фотографы со всего мира. Более 5000 вишен и яблонь в течение всего апреля будут радовать туристов невероятной красотой.

Смотрите сказочное видео цветения вишен в Китае: