Цвет вишни превратил Китай в сказочную страну: невероятные фото и видео
Розовый цвет вишни обычно ассоциируется с Японией. Однако удивительные снимки с колоритного Китая могут навсегда изменить это мнение.
Тысячи туристов отправляются в Китай, чтобы увидеть невероятное цветение вишни. Страну просто охватили сказочные розовые цвета, от красоты которых захватывает дух.
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В Китае даже начали фестиваль "Шанхайский вишневый цвет", который проходит уже в девятнадцатый раз. На мероприятие собираются местные жители и фотографы со всего мира. Более 5000 вишен и яблонь в течение всего апреля будут радовать туристов невероятной красотой.
Смотрите сказочное видео цветения вишен в Китае:
Источник: boredpanda.com
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