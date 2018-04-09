Цветение сакуры и снег: пользователи сети показали погодную аномалию в Японии

Значительный снегопад атаковал один из регионов Японии. Зимние осадки совпали со временем цветения сакуры.

Пользователи социальной сети Іnstagram опубликовали шокирующие кадры из Японии. Страну атаковала непогода, которая может навредить цветению сакур.

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Снег выпал в префектуре Фукуи. В горных районах и городе Оно покров зимних осадков достигал 7-11 сантиметров, а температура воздуха не превышала 4-5 градусов по Цельсию. Такое природное явление для жителей Японии аномальное, так как апрельский снег беспокоил государство еще 17 лет назад.

Эксперты объясняют, что осадки вызваны низким давлением, которое наблюдается на побережье. По их словам, после снегопадов страну охватят дожди.

Местные жители и туристы поделились кадрами цветов сакуры, покрытых слоем снега. Фотографии уже приобрели большую популярность.

Публикация от にしちゃん (@ni.out) 8 Апр 2018 в 12:22 PDT