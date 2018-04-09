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Цветение сакуры и снег: пользователи сети показали погодную аномалию в Японии

132 Читати новину українською
Снег в Японии
Снег в Японии / Фото из соцсетей

Значительный снегопад атаковал один из регионов Японии. Зимние осадки совпали со временем цветения сакуры.

Пользователи социальной сети Іnstagram опубликовали шокирующие кадры из Японии. Страну атаковала непогода, которая может навредить цветению сакур.

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Снег выпал в префектуре Фукуи. В горных районах и городе Оно покров зимних осадков достигал 7-11 сантиметров, а температура воздуха не превышала 4-5 градусов по Цельсию. Такое природное явление для жителей Японии аномальное, так как апрельский снег беспокоил государство еще 17 лет назад.

Эксперты объясняют, что осадки вызваны низким давлением, которое наблюдается на побережье. По их словам, после снегопадов страну охватят дожди.

Местные жители и туристы поделились кадрами цветов сакуры, покрытых слоем снега. Фотографии уже приобрели большую популярность.

ディノパークリニューアルオープンまで あと５日 今日はなんと 雪が降っています 雪と桜と恐竜です #かつやまディノパーク #4月14日リニューアルオープン #恐竜 #雪 #桜 https://www.dinopark.jp/ HPはこちらから⇑ 【お問合せ】 8:30-17:30 0779-88-8777(かつやま恐竜の森管理事務所) [email protected] ※メールでのお問合せの際は、お名前・お電話番号をお添えください。 Spring of 2018 We will evolvePower up THE DINOSAURS 2018.4/14 OPEN #恐竜と巨大昆虫がいる #ディノパーク #勝山 #福井県勝山市 #福井 #日本 #旅行 #観光 #昆虫 #恐竜 #恐竜好き #恐竜好きと繋がりたい #きょうりゅう #dinosaur #dinosaurs #japan #fukui #vacation #travel #trip #dinopark

Публикация от かつやまディノパーク【OFFICIAL Instagram】 (@katsuyamadinopark)

Теги: LifeStyle Путешествия Погода Япония
Источник: nhk
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