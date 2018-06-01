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Цветная тушь снова в моде: как сделать трендовый летний макияж

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Как сделать макияж в с цветной тушью
Как сделать макияж в с цветной тушью / Коллаж: 24 канал

Цветная тушь для ресниц снова на пике популярности. Яркие ресницы вместо привычных черных или коричневых можно было увидеть на моделях на последних показах или модных съемках.

По словам экспертов, не стоит бояться экспериментов в макияже – выберите тушь любимого цвета и прокрасьте не только верхние, но и нижние ресницы.

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Смотрите видео, как сделать макияж с цветной тушью:

 

Смотрите видео, как сделать макияж с цветной тушью:

 

Смотрите видео, как сделать макияж с цветной тушью:

 

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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