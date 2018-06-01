Цветная тушь снова в моде: как сделать трендовый летний макияж
Цветная тушь для ресниц снова на пике популярности. Яркие ресницы вместо привычных черных или коричневых можно было увидеть на моделях на последних показах или модных съемках.
По словам экспертов, не стоит бояться экспериментов в макияже – выберите тушь любимого цвета и прокрасьте не только верхние, но и нижние ресницы.
Читайте также: Топ-6 идей для маникюра на лето 2018
Смотрите видео, как сделать макияж с цветной тушью:
Смотрите видео, как сделать макияж с цветной тушью:
Смотрите видео, как сделать макияж с цветной тушью:
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии