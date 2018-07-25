Цветные карандаши могут вызвать опасные заболевания у детей, – ученые

Цветные карандаши могут содержать опасные токсины, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

Об этом заявили эксперты немецкого фонда Stiftung Warentest. Они проверили 17 пачек цветных карандашей, 12 наборов фломастеров и 6 тюбиков с чернилами, которые можно найти на прилавках в Германии.

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Во время исследований ученые обнаружили в цветных карандашах избыточное количество полициклических ароматических гидрокарбонатов. Что интересно, уровень токсичности карандашей не влияет на их стоимость – самые дорогие наборы были наиболее токсичными.

Из 17 коробок цветных карандашей только 5 пачек оказались безопасными. Специалисты рекомендуют хорошо мыть руки после рисования.

Менее вредными, чем карандаши, оказались фломастеры. Только в двух коробках обнаружили консерванты бензизотазолеин и метилизотазоленин, которые используют при изготовлении моющих средств.

Из шести тюбиков чернил только один не содержал вредных консервантов.

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