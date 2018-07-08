Цветочный маникюр: 15 лучших идей в фото
Попробуйте нарисовать на ногтях цветочный орнамент, который окутает флером мечтательности и летнего настроения.
Цветочный маникюр может быть в различном исполнении: пастельная основа с небольшими цветочками, импрессионистские мотивы с большим количеством смешанных цветов или блеск и золото. Даже френч можно сделать с цветами.
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Предлагаем 15 идей цветочного маникюра.
Нежные ромашки:
Кактусы:
Яркие лепестки:
Стразы в виде цветов:
Цветы на белом фоне:
Еще один яркий летний вариант:
По цветку на каждом пальчике:
Нюдовые цветы:
Минималистичные розы:
Еще один вариант роз:
Логомания в цветах:
Контраст:
Черные розы:
Яркий букет:
Сакура:
Источник: 24 Канал
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