Долгожданная игра Cyberpunk 2077: первый трейлер показали на конференции E3 2018

Во время пресс-конференции Microsoft на E3 2018 появилась информация о долгожданной игре-екшин Cyberpunk 2077. Разработчики, компания CD Projekt RED, сообщили некоторые детали игры, а также представили первый официальный трейлер.

Об этом сообщает 4pda.ru.

События игры происходят в городе Найт-Сити (Night City). Главным героем происшествия является молодой хакер V. Он получает первое большое задание, которое изменит его жизнь. При этом на его пути появляются хитрые кодеры и корпоративные программисты, которые препятствуют выполнению миссии.

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Интересно, что на одном из кадров можно заметить вполне реальный IP-адрес 212.91.11.20. Если зайти на него, высветится окно, в котором посетителя попросят ввести пароль.

Когда продукт представят официально, пока неизвестно. Как сообщили разработчики, они хотят выпустить качественный продукт, поэтому с релизом они не спешат.

Cyberpunk 2077: официальный трейлер

Что такое CD Projekt RED (CDPR)?

Это польская компания, занимающаяся разработкой видеоигр, является дочерним предприятием польской холдинговой компании. Среди самых известных продуктов компании – игра по мотивам серии романов "Ведьмак" Анджея Сапковского.

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