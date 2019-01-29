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      "Цыганик LIVE": Мораес хочет играть за Украину, Безус в шаге от вызова в сборную

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      Жуниор Мораес
      Жуниор Мораес / ФК "Шахтар"

      Ведущий телепрограммы "Цыганик LIVE" Игорь Цыганик рассказал о возможных пополнениях сборной Украины по футболу перед отборочными матчами к Евро-2020.

      Бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес может получить украинское гражданство. По информации источника, 31-летний бразилец сам выразил желание начать выступления за национальную команду Андрея Шевченко и готов к смене гражданства ради этого.

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      Кроме Исмаили, также задумался о получении украинского гражданства Мораес. Он об этом давно говорил, но понял, что конкуренция достаточно высока в национальной сборной, и его могут не принять. Сейчас ситуация другая – Беседин травмирован, Яремчук – единственный форвард, который у себя в "Генте" иногда играет на позиции левого [нападающего]. У Мораеса появился шанс, получив украинское гражданство, получить возможность быть среди претендентов на получение вызова в национальную сборную,
      – сказал Цыганик.

      Оформление Мораесом гражданства может произойти уже в ближайшее время, после чего он будет готов предложить свою кандидатуру Шевченко.

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      Также Цыганик сообщил, что полузащитник Роман Безус получит шанс сыграть в сборной Украины. Тренерский штаб национальной сборной Украины готов попробовать применить полузащитника "Гента" в тактических схемах. Именно этим Андрей Шевченко аргументировал отсутствие Безуса на последних сборах первой команды.

      Безус перешел в "Гент", так как его мотивом было возвращение в сборную Украины. Из-за этого он отказал турецкому клубу, хотя тот предлагал лучшие условия. Насколько мне известно, он близок к тому, чтобы его мечта осуществилась. Если все будет хорошо, он может получить в вызов в сборную,
      – подытожил ведущий.

      Интересно, что Роман впервые был вызван в национальную команду 11 ноября 2011 года. На его счету 4 гола в 19 матчах.

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      Теги: Спорт Шахтер Футбол Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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