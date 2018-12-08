Цыганков благодаря хет-трику вышел на второе место в битве бомбардиров УПЛ

Киевское "Динамо" в своем последнем матче УПЛ в 2018 году на выезде во Львове оказалось сильнее "Карпат", переиграв команду Олега Бойчишина со счетом 4:0.

21-летний Виктор Цыганков оформил хет-трик и помог "бело-синим" победить.

Смотрите также: "Динамо" разгромило "Карпаты", Цыганков оформил хет-трик: видео голов

Таким образом, Цыганков довел число своих голов в текущем чемпионате до девяти, что позволило ему выйти на второе место в списке бомбардиров УПЛ. Виктор обошел Бруно Дуарте, Марлоса и Марьяна Шведа. Лидирует Жуниор Мораеш, в активе которого 14 голов в 17 сыгранных матчах.

Добавим, что в целом Виктор Цыганков забил за "Динамо" в УПЛ 25 голов (3 в сезоне 16/17, 13 в сезоне 17/18). В общем рейтинге бомбардиров всех чемпионатов Украины он сравнялся с такими футболистами как Дьёмерси Мбокани, Роман Зозуля, Филипп Будковский, Франселино Матузалем, Эдуард Цихмейструк и другие.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24