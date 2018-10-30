Цыганков, Исмаили или Кулач: стартовало голосование за лучшего игрока УПЛ в октябре

На сайте Украинской премьер-лиги стартовал опрос за лучшего игрока октября в чемпионате. На это звание претендуют сразу восемь игроков.

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В голосовании принимают участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в октябре: 11 тур – Сергей Гринь ("Арсенал-Киев"), 12 тур – Андрей Борячук ("Мариуполь"), 13 тур – Денис Безбородько ("Десна"). А также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков ("Динамо"), Исмаили ("Шахтер"), Дмитрий Шастал ("Александрия"), Владислав Кулач ("Ворскла") и Алан Патрик ("Шахтер").

Проголосовать за лучшего игрока можно на сайте УПЛ.