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      Цыганков, Исмаили или Кулач: стартовало голосование за лучшего игрока УПЛ в октябре

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      Цыганков и Исмаили претендуют на звание лучшего игрока октября в УПЛ
      Цыганков и Исмаили претендуют на звание лучшего игрока октября в УПЛ / Livesport

      На сайте Украинской премьер-лиги стартовал опрос за лучшего игрока октября в чемпионате. На это звание претендуют сразу восемь игроков.

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      В голосовании принимают участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в октябре: 11 тур – Сергей Гринь ("Арсенал-Киев"), 12 тур – Андрей Борячук ("Мариуполь"), 13 тур – Денис Безбородько ("Десна"). А также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков ("Динамо"), Исмаили ("Шахтер"), Дмитрий Шастал ("Александрия"), Владислав Кулач ("Ворскла") и Алан Патрик ("Шахтер").

      Проголосовать за лучшего игрока можно на сайте УПЛ.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 канал
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