Цыганков не сыграет за "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" и "Ренн" обнародовали стартовые составы команд на матч Лиги Европы.

В "Динамо" стоит отметить отсутствие в заявке на матч Цыганкова. Зато со старта сыграют Миколенко и Сидклей. Дуелунд и Супряга начнут матч на скамейке запасных.

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Морозюк, Миколенко, Сидклей, Гармаш, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера.

Что касается "Ренна", то здесь стоит отметить отсутствие в старте Бен Арфа. Игрок, который летом мог перейти в "Динамо", начнет матч в запасе.

Ренн: Диалло, Да Силва, Юханссон, Сарр, Гренье, Ньянг, Бенсебаини, Андре дель Кастильо, Желень, Траоре

Напомним, матч "Ренн" – "Динамо" начнется в 22:00.