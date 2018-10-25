Цыганков не сыграет за "Динамо": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Киевское "Динамо" и "Ренн" обнародовали стартовые составы команд на матч Лиги Европы.
В "Динамо" стоит отметить отсутствие в заявке на матч Цыганкова. Зато со старта сыграют Миколенко и Сидклей. Дуелунд и Супряга начнут матч на скамейке запасных.
Динамо: Бойко, Вербич, Шепелев, Морозюк, Миколенко, Сидклей, Гармаш, Бурда, Буяльский, Кадар, Кендзера.
Что касается "Ренна", то здесь стоит отметить отсутствие в старте Бен Арфа. Игрок, который летом мог перейти в "Динамо", начнет матч в запасе.
Ренн: Диалло, Да Силва, Юханссон, Сарр, Гренье, Ньянг, Бенсебаини, Андре дель Кастильо, Желень, Траоре
Напомним, матч "Ренн" – "Динамо" начнется в 22:00.
Источник: 24 Канал
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