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      Цыганков показал фото из Рима, где вскоре может выступать за "Рому"

      29 Читати новину українською
      Виктор Цыганков отдыхает в Риме
      Виктор Цыганков отдыхает в Риме / footboom.com

      Вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков продолжает наслаждаться отпуском. Побывав в Дубае, украинец решил вернуться в Европу.

      На своей странице в Instagram Цыганков опубликовал несколько фотографий отдыха с столицы Италии Рима.

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      Roma

      Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

       

      Что интересно, недавно СМИ связывали Виктора с римской "Ромой".

      Напомним, что Виктор Цыганков также посетил матч "Ромы" против "Сассуоло" (3:1) в рамках 18-го тура Серии А, а ранее признавался, что ему льстит интерес итальянского клуба.

      Теги: Динамо Футбол Виктор Цыганков Спорт
      Источник: 24 Канал
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