Цыганков показал фото из Рима, где вскоре может выступать за "Рому"
Вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков продолжает наслаждаться отпуском. Побывав в Дубае, украинец решил вернуться в Европу.
На своей странице в Instagram Цыганков опубликовал несколько фотографий отдыха с столицы Италии Рима.
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Что интересно, недавно СМИ связывали Виктора с римской "Ромой".
Напомним, что Виктор Цыганков также посетил матч "Ромы" против "Сассуоло" (3:1) в рамках 18-го тура Серии А, а ранее признавался, что ему льстит интерес итальянского клуба.
Источник: 24 Канал
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