Цыганков показал последствия столкновения с игроком "Славии": жуткое фото

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков поделился фотографией, на которой он показал последствия столкновения с игроком "Славии" в ответном матче отборочного раунда Лиги Чемпионов. В этом матче Цыганков отметился голевой передачей.

В одном из игровых эпизодов футболист чешского клуба прошелся подошвой ноги по ребрам динамовца, оставив отчетливый след от шипов. Интересно, что за это нарушение не было показано желтой карточки. Цыганков также вспомнил и про ос, которые терзали киевлян в Праге.

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Напомним, что киевское "Динамо" в матче против чешской "Славии" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов забило дважды. Этого хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

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