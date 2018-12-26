Цыганков посетил матч клуба, заинтересованного в его приобретении

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков посетил домашний матч "Ромы" в чемпионате Италии.

Соответствующим видео украинец поделился через Stories в своем Instagram.

Читайте также: "Динамо" не хочет отпускать Цыганкова зимой

Стоит отметить, что "Рома" интересуется Цыганковым и уже предлагала киевлянам 20 млн евро, однако клубы пока не сошлись в цене.

Напомним, что полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются сразу три европейских гранда. Речь идет о "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Баварию".



Однако "Динамо" готово продать своего лидера не менее, чем за 50 млн евро.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24