Цыганков посетил матч клуба, заинтересованного в его приобретении
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков посетил домашний матч "Ромы" в чемпионате Италии.
Соответствующим видео украинец поделился через Stories в своем Instagram.
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Стоит отметить, что "Рома" интересуется Цыганковым и уже предлагала киевлянам 20 млн евро, однако клубы пока не сошлись в цене.
Напомним, что полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются сразу три европейских гранда. Речь идет о "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Баварию".
Однако "Динамо" готово продать своего лидера не менее, чем за 50 млн евро.
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Источник: 24 Канал
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