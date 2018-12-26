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      Цыганков посетил матч клуба, заинтересованного в его приобретении

      35 Читати новину українською
      Виктор Цыганков посетил матч "Ромы"
      Виктор Цыганков посетил матч "Ромы"

      Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков посетил домашний матч "Ромы" в чемпионате Италии.

      Соответствующим видео украинец поделился через Stories в своем Instagram.

      Читайте также: "Динамо" не хочет отпускать Цыганкова зимой

      Стоит отметить, что "Рома" интересуется Цыганковым и уже предлагала киевлянам 20 млн евро, однако клубы пока не сошлись в цене.

      Напомним, что полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуются сразу три европейских гранда. Речь идет о "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Баварию".

      Однако "Динамо" готово продать своего лидера не менее, чем за 50 млн евро.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Рома Виктор Цыганков
      Источник: 24 Канал
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