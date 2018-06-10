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Цыганский король Тайсон Фьюри вернулся на ринг со странной победой

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Тайсон Фьюри впервые вышел в ринг после победы над Владимиром Кличко в 2015 году.

Об этом сообщает Sportarena.

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Одиозный экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри, который не выходил в ринг после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, восстановил профессиональную карьеру. С выбором соперника для возвращения промоутеры Фьюри перестраховались как могли.

Албанец Сефер Сефери не только на голову ниже Тайсона, но и легче на 30 килограммов. В итоге Сефери, хоть и не пропустил слишком много ударов, все же отказался продолжать бой уже после четвертого раунда. Так или иначе Тайсон Фьюри снова в деле и теперь твердо намерен разобраться с другим обидчиком Владимира Кличко Энтони Джошуа.

Теги: Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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