Цыганык о Ракицком: как смотреть в глаза детям, оставшимся сиротами из-за агрессии России

Ведущий футбольной программы "Профутбол" Игорь Цыганык прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит". Цыганык заявил, что не шокирован поступком Ярослава.

Цыганык считает, что решение Ракицкого является некорректным в отношении украинского общества.

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"Знаете, быть настолько оторванным от того общества, в котором ты живешь, от того общества, которое дарит тебе покой, чтобы ты спокойно мог себя чувствовать и заниматься тем, что ты хочешь... Для меня это мягко говоря некорректный шаг", – сказал Цыганык.

"Сразу на память приходит история с Анатолием Тимощуком. Когда он играл за "Шахтер" и сборную Украины и цеплял на голову сине-желтые полоски. Рассказывал, как он любит Украину, даже собирался работать в ФФУ. В конце концов, переехал в "Зенит" и там остался. Абсолютно хорошо себя там чувствует, думаю, о Родине не помнит. Так же, наверное, как не будет помнить Ярослав Ракицкий.

В любом случае ситуация очень непростая, как смотреть в глаза детям, которые остались сиротами, из-за того, что Россия напала на Украину и отобрала часть территории. Те люди, которые защищают территорию, являются воинами, героями... И в это время принимать предложение в российский чемпионат, тем более, будучи игроком сборной Украины – одним из наиболее квалифицированных. Это определенно абсолютный нонсенс. Я считаю, что Ракицкий сборной не нужен. Я даже не представляю, как будут себя вести ультрас в любом городе или селе Украины", – резюмировал Цыганык.

Также, по информации Цыганыка, на уровне ФФУ и сборной Украины решено не вызывать Ракицкого в сборную Украины.

Ракицкий подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. В "Зените" он будет выступать под привычным для себя 44-ым номером. О сумме трансфера не сообщается.

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